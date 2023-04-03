Fazilet öğretmen: Eşimi kaybettikten 7 gün sonra deprem oldu; iki acı kahretti



Depremden 7 gün önce eşinin öldüğünü anlatan Fazilet Gülşen, "Eşim Atıf Gülşen'i kaybettikten 7 gün sonra deprem oldu. Hem onun üzüntüsü hem de depremle ikisinin bir arada olması çok kütü oldu ve bizi kahretti. Bizim bakıcımız sabah gelip, akşam gidiyordu. Eşim ölünce sizi bırakmayacağım ve sizle kalacağım, dedi. Deprem olduğu gün sarsıntıdan oğlumun üzerine babasının duvardaki fotoğrafı düştü. Oğlum 'Ne oluyor?' diye çığlıklar attı. Evimizin üst tavanı kartonpiyer olduğu için üzerimize düşmeye başladı. Bakıcımız da 'Bizi kurtarın' diye bağırmaya başladı. 18 yıldır aynı evde kalıyorduk. Antremizde dolapların devrilmesi sonucu evde mahsur kaldık. Komşularımız kapıyı kırarak içeri girdiler. Dolabın üstünden Kerem'i kaydırarak çıkardılar. Daha sonra ben ve bakıcımız çıktık. Biz zeminin üstünde oturuyorduk. Evimiz depremde ağır hasar aldı. Mutfak dolabımız yerinden çıkmış ve tüm mutfak eşyalarımız da yerlerdeydi. Evden çıkınca saatlerce arabada kaldık. Soğukta üşüyünce komşumuz bizi köylerine götürdü. 10 gün orada çadırda kaldık. Oğlum ve ben çadırda hastalandık. Daha hastalığı üzerimizden tam anlamıyla atamadık" diye konuştu.