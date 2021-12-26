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Giriş Tarihi: 26.12.2021 12:43 Son Güncelleme: 26.12.2021 13:06

Fazla kilolar Covid-19 riskini artırıyor

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Fazla kilolar Covid-19 riskini artırıyor

Dünyada ve ülkemizde adını sıkça duyduğumuz, hemen hemen etrafımızda her üç kişiden birinde gözlemleyebildiğimiz fazla kiloluluk veya aşırı yağlanma küresel bir problem. Fazla kilolarla mücadele etmek amacıyla sağlıklı bir yaşam için obezite ve sağlıklı beslenme merkezi polikliniğine başvuru yapabilirsiniz.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, obezite ve fazla kilolarla mücadele kapsamında açıklama yaptı.

Ağırtaş,"2019 Uluslararası verilerine göre (OECD) tüm dünyada fazla kilolu ve obez bireylerin görülme oranı %58.2 iken Türkiye'de bu oran %64.4 'tür. Bilimsel veriler; aşırı yağlanma nedeniyle diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler başta olmak üzere birçok hastalığın COVID-19 riskini artırdığını göstermektedir." dedi.

ÜCRETSİZ SAĞLIKLI BESLENME YOL HARİTASI

Ağırtaş; "Dünyada etkisini gösteren COVID-19 Pandemisi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren, fakat vaka sayılarındaki ciddi düşüş ile beraber, kovit hastalığın etkisiyle obez nüfusunda artış olması nedeniyle tekrar hizmete başlayan Sağlıklı Hayat Merkezi Obezite ve Sağlıklı Beslenme Polikliniği, 2019-2020 yılları arasında toplamda 4 bin 917 kişiye ücretsiz olarak sağlıklı beslenme noktasında destek olmuştur." ifadelerini kullandı.

KAN TAHLİLLERİ YAPTIRILMALI

Ağırtaş; "Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan birimlerinden hizmet almak isteyen vatandaşlarımız önce açlık kan tahlillerini yaptırarak, çıkan tahlil sonucu ile birlikte 0.318 – 233 98 89 telefondan randevusunu alarak merkezimize başvuracaktır. Randevuda belirlenen tarih ve saatte merkezimin içinde bulunan polikliniğimize gelen vatandaşlarımız, burada diyetisyenlerimiz ile görüşerek vücut analizi yaptırıp yağ, kas, su ve mineral oranlarını tespit ettirerek, belirlenen günlük beslenme programları ile sağlıklı hayata ilk adımı atmış olacaklardır." ifadelerini kullandı.

MİDE VE BAĞIRSAK HASTALIKLARI

Aylık olarak belirlenen programlara uyarak, periyotlar halinde randevularını aksatmadan kontrole gelen vatandaşların ideal kilolarına ulaşarak istedikleri vücut formuna kavuşabileceklerini belirten Ağırta; "Obezite ve Sağlıklı Beslenme Polikliniği; şeker hastalığı, tansiyon hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, böbrek hastalıkları, gebelik süreci beslenmesi, aşırı zayıflık, aşırı kiloluluk, kötü beslenme düzeninden kurtulma, halsizlik, iştahsızlık, kontrolsüz yemek yeme isteği gibi çeşitli konularda destek alabilirsiniz. Siz kıymetli vatandaşlarımızı sağlıklı beslenme konularında Fabrikalar Mahallesi 25. Sokak No:3 (Eski Tıp Fakültesi Hastanesi Binası) adresinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezimizi ziyaret etmeye ve polikliniklerimizden ücretsiz yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

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Fazla kilolar Covid-19 riskini artırıyor
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