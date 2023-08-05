Fazla su içmek öldürür mü?

ABD'de iki çocuk annesi Ashley Summers'ın (35) susuzluk hissi nedeniyle 20 dakika içinde yaklaşık 2 litre su içtiği için su zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Uzmanlar 'Su zehirlemesi değil de susuzluk hissi yaratan bir hastalık ölümüne neden olmuş olabilir. Ya da elektrolit dengesinde bozulma olmuş olabilir" dedi.

İşte uzmanların söyledikleri:

SUSUZLUK HİSSİ YARATAN HASTALIKLARI OLABİLİR

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Çağatay Kemerli "Su zehirlenmesinden çok bu vakada kişinin susuzluk hissi yaratacak hastalıkları olduğunu düşünüyorum. Örneğin beyinde hipofizbezi var. Buradan salgılanan ADH hormonunda fonksiyonel bir sıkıntı olduğunda susuzluk hissini engeller. Ya da kişi çok susuyor hissine kapılabilir. Çeşitli hastalıklar nedeniyle böbrek üstü bezlerinden salgılanan hormonlarda susuzluk hissi yaratabilir. Yani mutlaka altta yatan hastalıklar olabilir. Bunun dışında çok su içmek değil gerekli olduğu kadar su içmeye dikkat edip, bunu zamana yaymalıyız. 20 dakikada 2 litre su içmek çok zararlı. Vücut onu telafi edecek zaman bulamazsa, beyinde ödem dışında birçok sıkıntıya neden olabilir. 2 litre su günlük ihtiyacımız kadardır."

ELEKTROLİT DENGESİNDE BOZULMALARA NEDEN OLUR

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bülent Arslan; "Su zehirlenmesinde hastanın kafa karışıklığı, yönelim bozukluğu, mide bulantısı ve kusma semptomları olabilir. Nöbet, koma ve ölüme yol açabilen ciddi hiponatremiyi (kanda yetersiz tuz) önlemek için erken teşhis çok önemlidir. Su tüketim miktarında kesin bir kural yoktur ancak saate 3-4 litreden fazla su içmek tavsiye edilmez. Bu durum süreklilik arz ettiğinde su zehirlenmelerine neden olabilir. Su zehirlenmesi, elektrolit dengesinde bozulmalara neden olur. Bu da serum sodyum konsantrasyonunda hızlı bir düşüşe ve sonunda ölüme neden olur . Su beyin hücrelerine hareketinden dolayı nörolojik semptomlara neden olur. Uyuşukluğa ve sonunda komaya doğru ilerler."

SU ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Ashley Summers, geçtiğimiz ay eşi ve iki küçük kızıyla birlikte Freeman Gölü'ne yaptıkları seyahat sırasında ciddi şekilde susuzluk hissetmeye başladı. New York Post'ta yer alan habere göre, ailesine su içmesine rağmen susuzluğunun geçmediğini söyleyen iki çocuk annesi kadın, çok hızlı bir şekilde çok fazla su içmenin nadir görülen bir sonucu olan su zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Seyahatlerinin son gününde susuz kaldığını hisseden Summers, başının döndüğünden ve inatçı bir baş ağrısı çektiğinden şikayet ettiğini söyledi. Yolculuktan döndükten sonra da evlerinin garajında bayılan hastaneye götürüldü. Beyninde ödem meydana geldi. Bir daha bilinci yerine gelmedi. Doktorlar, ailesine su zehirlenmesinden öldüğünü açıkladı.