FB AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ: Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ederken Fenerbahçe, grubun kritik maçında Brann ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar fikstür detaylarını, maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını yakından takip ediyor. Peki, Brann – Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 11 Aralık Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
SK Brann Norveç Ligi takımları arasında yer alıyor. Devam eden Norveç Ligi'nde 30 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan SK Brann topladığı 56 puanla 4.sırada yer alıyor.