Haberler Yaşam Haberleri FB AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ: Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 6.12.2025 12:08

FB AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ: Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki önemli karşılaşmalarından biri olan Brann deplasmanı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, gruptaki konumunu güçlendirmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, taraftarlar maçın günü, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Brann – Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

FB AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ: Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • ABONE OL

Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ederken Fenerbahçe, grubun kritik maçında Brann ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar fikstür detaylarını, maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını yakından takip ediyor. Peki, Brann – Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

BRANN-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 11 Aralık Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BRANN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

SK Brann Norveç Ligi takımları arasında yer alıyor. Devam eden Norveç Ligi'nde 30 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan SK Brann topladığı 56 puanla 4.sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla 20. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
FB AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ: Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz