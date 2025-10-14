FB AVRUPA LİGİ MAÇINA MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasındaki üçüncü maçında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son maçtaki performansıyla taraftarlarını umutlandıran Fenerbahçe, bu zorlu mücadelede puan tablosunda avantaj yakalamak istiyor. Peki, Fenerbahçe–Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?