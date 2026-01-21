Haberler Yaşam Haberleri FB AVRUPA MAÇI ŞİFRESİZ! Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.01.2026 11:33

UEFA Avrupa Ligi’nde üst tur için kritik haftalara girilirken, Fenerbahçe zorlu Aston Villa sınavına hazırlanıyor. Kadıköy’de oynanacak dev mücadele, sarı-lacivertlilerin ilk 8 hedefi açısından büyük önem taşıyor. İşte, Fenerbahçe - Aston Villa maçına dair merak edilenler:

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında iddiasını koruyan Fenerbahçe, lig etabının 7. haftasında İngiliz devi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın detayları futbol gündeminin üst sıralarında yer alıyor. İşte, Fenerbahçe - Aston Villa maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Aston Villa maçı, 22 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Aston Villa maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe 11 puanla 12. sırada, Aston Villa ise 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI
7. HAFTA

22 Ocak 2026 Perşembe

20.45 Fenerbahçe – Aston Villa

8. HAFTA

29 Ocak 2026 Perşembe

23.00 FCSB – Fenerbahçe

