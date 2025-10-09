Haberler Yaşam Haberleri FB AVRUPA MAÇI TAKVİMİ: Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 9.10.2025 18:47

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, üçüncü hafta maçında VfB Stuttgart’ı konuk edecek. Taraftarlar maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını merakla takip ediyor. Ligde avantaj sağlamak için evinde puanını almak isteyen sarı lacivertliler Domenico Tedesco yönetiminde Chobani Stadyumu'nda 3. sınavını verecek. Taraftar FB Avrupa maç biletleri satışa çıktı mı merak ediyor. Peki; Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi sahnesi yeniden hareketleniyor. Fenerbahçe, ligde avantaj sağlamak için VfB Stuttgart karşısında sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçta alınacak sonuç, gruptaki dengeleri etkileyebilir. Bu önemli mücadeleyi izlemek isteyenler, maçın yayın bilgilerine odaklanıyor. İşte, Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.
Mücadele 19.45'te başlayacak.
Ev sahibi takım, hedefini galibiyetle yükseltmek üzerine kuracak stratejilerle sahada olacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Önceki maçlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT kanallarında yayımlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

