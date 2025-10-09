FB AVRUPA MAÇI TAKVİMİ: Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maç bilgisi!

UEFA Avrupa Ligi sahnesi yeniden hareketleniyor. Fenerbahçe, ligde avantaj sağlamak için VfB Stuttgart karşısında sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçta alınacak sonuç, gruptaki dengeleri etkileyebilir. Bu önemli mücadeleyi izlemek isteyenler, maçın yayın bilgilerine odaklanıyor. İşte, Fenerbahçe – Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:
Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.
Mücadele 19.45'te başlayacak.
Ev sahibi takım, hedefini galibiyetle yükseltmek üzerine kuracak stratejilerle sahada olacak.
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE