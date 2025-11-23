FB AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki en kritik sınavlarından biri olan Fenerbahçe - Ferencvaros karşılaşması için heyecan dorukta. Sıralamada büyük önem taşıyan bu mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleşecek.

Maç, Sarı-Lacivertlilerin evi olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türk futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın başlama saati ise Türkiye saati ile (TSİ) 20.45 olarak belirlendi.