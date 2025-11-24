FB-GS KRİTİK DERBİ! Fenerbahçe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, derbi biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'de 14. haftanın en kritik maçı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak. Derbi öncesi futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, saatini ve nereden yayınlanacağını öğrenmek için arama yapıyor. Kadıköy'deki dev kapışmada zirve mücadelesi yeni bir boyut kazanabilir. Peki, Fenerbahçe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS derbi biletleri satışa çıktı mı?