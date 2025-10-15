Haberler Yaşam Haberleri FB UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜR: Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa sahnesinde Fenerbahçe’nin Stuttgart ile karşı karşıya geleceği maç, futbolseverler tarafından dört gözle bekleniyor. Kritik müsabaka, temsilcimizin İstanbul’daki evinde oynanacak. Biletlerin satışa çıkıp çıkmadığı araştırılırken FB UEFA Avrupa Ligi maç takvimi heyecanla takip ediliyor. Peki; Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı, Fenerbahçe'nin Stuttgart ile yapacağı maçla yeni bir boyut kazanacak. Rakip takım Almanya'dan geliyor, İstanbul'da zorlu bir atmosfer bekleniyor. Maçın yayın kanalı, bilet durumu ve program detayları araştırmalara konu olmuş durumda. İşte, Fenerbahçe - Stuttgart maçı hakkında merak edilenler:

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından yayınlanan Avrupa Ligi fikstürüne göre, Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşması 23 Ekim 2025 günü oynanacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Önceki maçlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT kanallarında yayımlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

