FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ GÜNÜ! Fenerbahçe-Stuttgart maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 3. hafta mücadelesi heyecanla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bu hafta kendi evinde Stuttgart ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, taraftarının önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Maçın yayın bilgileri ve başlama saati merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe-Stuttgart maçı canlı yayın kanalı ve saati!