FB UEFA AVRUPA MAÇI ŞİFRESİZ: Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 4.11.2025 18:12

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Ligde dengeli giden Sarı-Lacivertliler, deplasmandan galibiyetle dönerek üst turlara yükselme yolunda büyük avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte o kritik maçın tüm detayları!

UEFA Avrupa Ligi heyecanını sürdüren Fenerbahçe, son 3 maçta hanesine 2 galibiyet 1 mağlubiyet yazdırdı. Grubun zorlu deplasmanlarından biri olan Çekya'daki Viktoria Plzen mücadelesi, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kaderini belirleyecek önemli virajlardan biri olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek taraftarına Avrupa heyecanını yaşatmaya devam etmek istiyor. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. hafta maçında detaylar şöyle:

Tarih: 6 Kasım 2025 Perşembe

Saat: 23:00 (TSİ)

Stadyum: Stadion Mesta Plzne (Plzen, Çekya)

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN KALAN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Temsilcimiz ligde 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Viktoria Plzen deplasmanının ardından Fenerbahçe'nin lig aşamasında kalan maçlarının takvimi ise şöyle:

Tarih Saat (TSİ) Rakip Yer
27 Kasım Perşembe 20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros İstanbul
11 Aralık Perşembe 23:00 SK Brann - Fenerbahçe Deplasman
22 Ocak Perşembe 20:45 Fenerbahçe - Aston Villa İstanbul
29 Ocak Perşembe 23:00 FCSB - Fenerbahçe Deplasman
