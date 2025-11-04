FB UEFA AVRUPA MAÇI ŞİFRESİZ: Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanını sürdüren Fenerbahçe, son 3 maçta hanesine 2 galibiyet 1 mağlubiyet yazdırdı. Grubun zorlu deplasmanlarından biri olan Çekya'daki Viktoria Plzen mücadelesi, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kaderini belirleyecek önemli virajlardan biri olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek taraftarına Avrupa heyecanını yaşatmaya devam etmek istiyor. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. hafta maçında detaylar şöyle:
Tarih: 6 Kasım 2025 Perşembe
Saat: 23:00 (TSİ)
Stadyum: Stadion Mesta Plzne (Plzen, Çekya)
Temsilcimiz ligde 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Viktoria Plzen deplasmanının ardından Fenerbahçe'nin lig aşamasında kalan maçlarının takvimi ise şöyle:
|Tarih
|Saat (TSİ)
|Rakip
|Yer
|27 Kasım Perşembe
|20:45
|Fenerbahçe - Ferencvaros
|İstanbul
|11 Aralık Perşembe
|23:00
|SK Brann - Fenerbahçe
|Deplasman
|22 Ocak Perşembe
|20:45
|Fenerbahçe - Aston Villa
|İstanbul
|29 Ocak Perşembe
|23:00
|FCSB - Fenerbahçe
|Deplasman