Haberler Yaşam Haberleri Feci kaza! Araç bariyere ok gibi saplandı
Giriş Tarihi: 3.1.2022 14:07

Feci kaza! Araç bariyere ok gibi saplandı

İHA
Feci kaza! Araç bariyere ok gibi saplandı

Gaziantep'te, içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları dakikalarca sürdü. Kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ederken, olay yerine gelen sürücünün babası ise araca bakarak uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, öğle saatlerinden önce Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Başpınar istikametinden Gaziantep kent merkezi istikametine seyir halinde olan Samet Kırmızıkuş (18) idaresindeki 46 HT 116 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolu ikiye ayıran bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen feci kaza sonucu araç sürücüsü Samet Kırmızıkuş ile yanında yolcu olarak bulunan Engin Ağtaş (38) araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gördükten sonra hemen yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan Engün Ağtaş'ı kısa sürede çıkarırken, sürücü Samet Kırmızıkuş'u sıkıştığı yerden çıkarmak dakikalar sürdü. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü ile arkadaşı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OĞLUNUN KAZA YAPTIĞI ARACIN HALİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Kaza sonrası oğlunun kaza yaptığı haberini alarak olay yerine koşan sürücü Samet Kırmızıkuş'un babası, aracın halini görünce olduğu yere çökerek gözyaşı döktü. Bir süre göz yaşlarına hakim olamayan acılı baba, polis ekipleri tarafından araca bindirildi. Acılı baba, kaza sonucu ağır yaralanan oğlunun son durumunu öğrenmek için tedavi gördüğü hastaneye gitti.

SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILAN SÜRÜCÜ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Samet Kırmızıkuş'un durumunun kritik olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Diğer yaralı Engin Ağtaş'ın durumunun ise daha iyi olduğu vurgulandı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kira artış oranı 2022 belli oldu! Aralık enflasyon verisi sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
SON DAKİKA | Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen 2021 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı
Hayatı filmdeki terörist rolüyle karardı! 'Hatıra diye paylaştım kabusum oldu'
Son dakika: 2 ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Yunan basınında Türkiye paniği! Kuklalarla durdurmaya çalışacaklar!
İBB-PKK birlikteliğine isyan etti: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu
Aralık ayı için enflasyon beklentisi belli oldu
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 ihracat rakamını açıkladı: Bu bir rekordur
Emeklilik için yaşı bekleyen de kıdemini alır! Çalışana yüksek "kıdem tazminatı" formülü SABAH'ta
Sahte senetlerle 250 milyonluk vurgun! Şeytanın avukatı ailelerin hayatını kararttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Feci kaza! Araç bariyere ok gibi saplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA