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Giriş Tarihi: 8.7.2023 12:07 Son Güncelleme: 8.7.2023 13:19

Feci kaza can aldı... Otomobil ağaca çarptı kağıt gibi ikiye bölündü

İstanbul Kartal Sahil Yolu’nda ilerleyen otomobil sürücüsü Can Gül direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobil kağıt gibi ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, yanındaki arkadaşı Furkan Ersoy hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Feci kaza can aldı... Otomobil ağaca çarptı kağıt gibi ikiye bölündü

İstanbul Kartal'da gerçekleşen kaza, saat 03.30 sıralarında İstanbul Kartal Sahil Yolunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü Can Gül sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobil kağıt gibi ikiye ayrıldı.

SÜRÜCÜNÜN ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Can Gül'e olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisine devam etmek için hastaneye sevk etti. Faruk Ersoy'un ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TRAFİK KONTROLLÜ DEVAM ETTİ

Sağlık ekipleri Faruk Ersoy'un cansız bedenini Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü bir şekilde devam etti. İtfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen otomobili olay yerinden kaldırdı.

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Feci kaza can aldı... Otomobil ağaca çarptı kağıt gibi ikiye bölündü
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