Feci kaza depremzede aileyi parçaladı

Kayseri'de, Samet Dağcıoğlu'nun kullandığı otomobil, önceki gün akşam saatlerinde Ankara karayolunun Kalkancık mevkiinde, Faruk Baran'ın kullandığı otomobille çarpıştı. İki otomobilin de adeta hurdaya döndüğü kazada, Samet Dağcıoğlu (35) ve eşi Leman Dağcıoğlu (32) ile diğer otomobilin sürücüsü Faruk Baran hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Demet (12), Hiranur (5) ve Hikmet Can Dağcıoğlu (14) ise yaralandı.Gaziantep'te yaşayan Dağcıoğlu ailesinin, 6 Şubat depreminde evleri yıkılınca Ankara'ya taşındıkları belirlendi. Aileden geriye ise kazadan önce bir dinlenme tesisinde verdikleri yemek molasında çekip sosyal medyada paylaştıkları selfie kaldı.Diğer taraftan Sakarya'da, Zafer Tekinel'in (43) kullandığı otomobil, Anadolu otoyolunun Sapanca mevkiinde, aynı yönde giden Ercan Eroğlu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38), kızı İrem Eroğlu ve babası Mustafa Çatak'ın (65) öldüğü kazada, sürücüler Yusuf Kerem Eroğlu (10) ise yaralı kurtuldu.Isparta, Antalya, Denizli ve Malatya'daki kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.