Feci kaza Mine’nin canını aldı

Antalya Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında sabah saat 4:00 sularında seyir halinde olan R.Y.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Mine Ersoy camdan fırladı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler Mine'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mine Ersoy'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı sürücü R.Y ise hafif yaralı olarak atlattı. Burnu bile kanamayan R.Y. gözetim amaçlı hastaneye kaldırıldı.

BUCAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından talihsiz Mine Ersoy'un cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alındı. Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Köyü Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa veridi. Biricik kızlarını hayatının baharında toprağa veren anne Şeyma ve baba Mehmet Ersoy yakılarının yardımı ile ayakta durabildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.