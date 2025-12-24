Haberler Yaşam Haberleri Feci kaza! Otomobil kanala uçtu
Giriş Tarihi: 24.12.2025 09:23

Tokat'ta otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Tokat'taki kaza, dün akşam 22.30 saatlerinde Gezirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Kılınç (27) idaresindeki 60 HY 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ

Yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

