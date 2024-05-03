Feci kaza sosyal medya canlı yayınına yansıdı

Kaza, akşam saatlerinde Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. 38 yaşındaki Müslüm C. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen 15 yaşındaki Zelal S., 16 yaşındaki Belinay Berfin G., 15 yaşındaki Elif E. ve yanlarındaki 8 aylık Delal Asya S.'ye çarptı.

Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sevk eden sağlık ekipleri yaralıları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin bacaklarında kırık olduğu, yoğun bakıma alındığı, diğer çocukların da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü Müslüm C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

KAZA ANI SOSYAL MEDYA CANLI YAYININA YANSIDI

Aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Müslüm C.'nin yanında bulunan kişi kaza anını sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayına yansıdı. Sosyal medya canlı yayınına yansıyan kaza anında yayalara aracın feci şekilde çaptığı görülüyor.