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Giriş Tarihi: 24.11.2021 08:02

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

İHA
Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Tırın kupa bölümü orta refüjü aşarak karşı şeride geçerken, ikiye bölünen tırın kupası kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Erol Kaya(35) idaresindeki 45 AGF 705 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan tır, aynı yönde seyreden Faruk Çay idaresindeki 35 AU 4853 dorse plakalı tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Kazanın şiddetiyle tırın kupası ikiye bölünürken, kupadan bölünen üst parça karşı şeride geçti. Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önlerken, ikiye bölünen kupadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Erol Kaya, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı Kaya, buradaki tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kalırken, İzmir istikametinde de trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kupası ikiye bölünen tırın, Kula Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla orta refüje çekilmesinin ardından trafik her iki yönden de kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Feci kaza! TIR ikiye bölündü
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