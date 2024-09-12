Feci kazada 1 çocuk öldü 5 kişi yaralandı

İstanbul Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada Edirne istikametinde ilerleyen otomobil, sürücü N.T.'nin bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.Ağaçlık alandan taklalar atarak yan yola savrulan otomobilde, M.T. adlı çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.T.'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.Avcılar'da Araslı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Aganazar Kulyyvev'e (33) otomobil çarptı. Aganazar Kulyyvev'e çarpan otomobil olay yerinden kaçtı. Kulyyvev olay yerinde hayatını kaybederken, emniyetin kaçan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinin çevresindeki kamera görüntülerinden otomobilin plaka bilgisine ulaşan polis, kiralık olduğu tespit edilen aracı Yeşilkent Mahallesi'nde buldu. Sürücü O.C.S. gözaltına alınırken şüpheli adliyeye sevk edildi.