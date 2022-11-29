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Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:19 Son Güncelleme: 29.11.2022 11:24

Feci kazada 1,5 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

Trabzon’da dün akşam saatlerinde bir hastanede erkek hemşire olarak çalışan kişi, aracını park ederken aracın içinden çıkan 1,5 yaşındaki yeğeni Yiğit B, hareket halindeki aracın arka lastiğin altına girerek hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Feci kazada 1,5 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Soğuksu mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Trabzon'da bir hastanede erkek hemşire olarak çalışan H.B.D, aracını otoparka çektiği sırada araçtan inen 1,5 yaşındaki yeğenini fark etmedi. O sırada aracıyla manevra yaparak geri geri gelen dayı H.B.D, 1,5 yaşındaki yeğeni Yiğit B, aracın arka lastiğinin altında girdi. Kazada başı ezilen ve ağır yaralanan Y.B.(1,5) Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1,5 yaşındaki Y.B, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili H.D.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Feci kazada 1,5 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti
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