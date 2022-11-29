Feci kazada 1,5 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Soğuksu mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Trabzon'da bir hastanede erkek hemşire olarak çalışan H.B.D, aracını otoparka çektiği sırada araçtan inen 1,5 yaşındaki yeğenini fark etmedi. O sırada aracıyla manevra yaparak geri geri gelen dayı H.B.D, 1,5 yaşındaki yeğeni Yiğit B, aracın arka lastiğinin altında girdi. Kazada başı ezilen ve ağır yaralanan Y.B.(1,5) Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1,5 yaşındaki Y.B, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili H.D.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.