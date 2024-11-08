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Giriş Tarihi: 8.11.2024 15:28 Son Güncelleme: 8.11.2024 15:31

Feci kazada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kırşehir’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada otomobil hurda yığınına döndü. Yasa boğan feci kazada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Feci kazada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza Kırşehir'in Mucur ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Kırşehir'den Mucur'un Budak köyüne giden K.S (23) idaresindeki otomobil, karşı şeritten gelen A.G (40) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevk edilen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hurda yığınına dönen otomobilden yolculardan biri olan 23 yaşındaki Y.E sağ çıkamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan yaralılar ve sürücü Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken A.G'nin durumun ağır olduğu K.S'nin ve H.B'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Feci kazada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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