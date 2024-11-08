Feci kazada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza Kırşehir'in Mucur ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Kırşehir'den Mucur'un Budak köyüne giden K.S (23) idaresindeki otomobil, karşı şeritten gelen A.G (40) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevk edilen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hurda yığınına dönen otomobilden yolculardan biri olan 23 yaşındaki Y.E sağ çıkamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan yaralılar ve sürücü Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken A.G'nin durumun ağır olduğu K.S'nin ve H.B'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.