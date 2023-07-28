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Giriş Tarihi: 28.7.2023 10:17

Feci kazada 8 kişi ölmüştü! İfadesi pes dedirtti: Hatırlamıyorum!

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen minibüste 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada sürücü B.K. (19), tedavisinin ardından gözaltına alındı. B.K., jandarmadaki ilk ifadesinde, kazayı hatırlamadığını söyledi.

DHA
Feci kazada 8 kişi ölmüştü! İfadesi pes dedirtti: Hatırlamıyorum!

Çay ilçesinde 22 Temmuz'da kiraz işçilerinin taşındığı minibüsün devrildiği kazada, Salih Akkuş (15), Ünal Akkuş (19), Gülüzar Palamut (60), Menekşe Cingöz (65), Neriman Turguter (63), Huriye Köken (51), Perihan Bayer (60) ve Aysun Çetin (45) hayatını kaybetti, şoför B.K.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören minibüs şoförü B.K., tedavisinin ardından dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. B.K.'nin ilk ifadesinde, kazayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ehliyet sınavından geçip, sertifikasını aldığı ancak sürücü belgesini henüz almadığı kaydedilen B.K.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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Feci kazada 8 kişi ölmüştü! İfadesi pes dedirtti: Hatırlamıyorum!
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