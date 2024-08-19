Feci kazada babaya ‘ ihmal’ soruşturması

Kütahya'da gece geç saatlerde yaya üst geçidini kullanmayıp karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden iki kız kardeş Melike (15) ve Mine Acar'ın (17) babasına 'ihmal' soruşturması açıldı. Baba Mesut Acar'ın fuarda açtığı takı satış reyonundan dönerken, S.S. yönetimindeki otomobil iki kız kardeşe çarpmış, iki kız kardeş olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.İki kız kardeşin cenazesi Ziya Hisar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada babanın, 18 yaşından küçük olan kızlarını gece geç saatte tek başlarına yalnız bırakmasının ölümlerinde ihmali olabileceği değerlendirmeye alındı.