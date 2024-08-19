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Giriş Tarihi: 20.8.2024

Feci kazada babaya ‘ ihmal’ soruşturması

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Feci kazada babaya ‘ ihmal’ soruşturması
Kütahya'da gece geç saatlerde yaya üst geçidini kullanmayıp karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden iki kız kardeş Melike (15) ve Mine Acar'ın (17) babasına 'ihmal' soruşturması açıldı. Baba Mesut Acar'ın fuarda açtığı takı satış reyonundan dönerken, S.S. yönetimindeki otomobil iki kız kardeşe çarpmış, iki kız kardeş olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.




İki kız kardeşin cenazesi Ziya Hisar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada babanın, 18 yaşından küçük olan kızlarını gece geç saatte tek başlarına yalnız bırakmasının ölümlerinde ihmali olabileceği değerlendirmeye alındı.
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Feci kazada babaya ‘ ihmal’ soruşturması
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