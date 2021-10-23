Feci kazada demir yığınına dönen araç sürücüsü öldü

Onur Kaya (31) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 16. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce savrulduktan sonra orta refüje devrildi. Olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Kaya, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bu esnada yoldan geçen ve doktor olduğu öğrenilen kişi tarafından yaralı Kaya'ya bir süre kalp masajı yapılarak duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Yaralı Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek ihtisas Hastanesine kaldırıldı.

Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen sürücü 31 yaşındaki Onur Kaya kurtarılamadı. Kaza nedeniyle polis ekiplerince Kırıkkale-Kırşehir karayolunun Kırşehir istikameti kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin kaza yapan aracın refüjden kurtarılmasının ardından yol, tekrar araç trafiğine açıldı.