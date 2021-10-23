Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Feci kazada demir yığınına dönen araç sürücüsü öldü
Giriş Tarihi: 23.10.2021 21:16

Feci kazada demir yığınına dönen araç sürücüsü öldü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Feci kazada demir yığınına dönen araç sürücüsü öldü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin metrelerce savrulduktan sonra orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen feci trafik kazasında, otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Onur Kaya (31) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 16. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce savrulduktan sonra orta refüje devrildi. Olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Kaya, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bu esnada yoldan geçen ve doktor olduğu öğrenilen kişi tarafından yaralı Kaya'ya bir süre kalp masajı yapılarak duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Yaralı Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek ihtisas Hastanesine kaldırıldı.
Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen sürücü 31 yaşındaki Onur Kaya kurtarılamadı. Kaza nedeniyle polis ekiplerince Kırıkkale-Kırşehir karayolunun Kırşehir istikameti kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin kaza yapan aracın refüjden kurtarılmasının ardından yol, tekrar araç trafiğine açıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Feci kazada demir yığınına dönen araç sürücüsü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA