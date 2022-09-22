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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Feci kazada hayatını kaybetti

Feci kazada hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Zümrüt Gül hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, S.Y., B.Ö., M.B. ve Zümrüt Gül (24) isimli 4 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Zümrüt Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, duble yolda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Zümrüt Gül'ün 1 yıl önce evlendiği ve 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. İHA

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Feci kazada hayatını kaybetti
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