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Giriş Tarihi: 3.12.2022 21:57 Son Güncelleme: 3.12.2022 22:08

Kocaeli'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi!

Kocaeli Kartepe İlçesinde bir otomobilin kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan Tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Tıknaz, sabah saatlerinde hayatını kaybederken, bir kaç saat sonra kazada yaralanan Nisa Sofu'da yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’deki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi!

D-100 Karayolu üzeri Kartepe İlçesi İstasyon Mahllesinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Tıknaz(28) idaresindeki otomobil kendisi ile aynı istikamette seyir halinde olan Z.K. Hakimiyetindeki tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobili görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yapmış olduğu müdahale ile araçta sıkışan sürücü Hüseyin Tıknaz, G.K., İ.Ş. ve Nisa Nur Sofu'yu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Tıknaz sabah saatlerinde hayatını kaybederken, durumu ağır olan yaralılardan Nisa Nur Sofu'da bir kaç saat sonra yaşamını yitirdi.

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Kocaeli'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi!
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