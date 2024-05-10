Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde 29 Nisan 2024 günü meydana gelen trafik kazasında, Enes T.T. yönetimindeki otomobil, Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halindeyken bir su birikintisine girince kontrolden çıktı. Yaklaşık on metre yükseklikten ağaçlık alana uçan araç, korkunç bir manzara oluşturdu.

Çevre sakinlerinin ve ardından olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisindeki kişiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan ve Darıcaspor'da forma giyen Yunus Emre Savaş, kazadan bir gün sonra yaşamını yitirirken, 11 gündür yaşam mücadelesi veren Bayram Gaymaz'da gece geç saatlerde hayatını kaybetti.