Haberler Yaşam Haberleri Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş Tarihi: 10.5.2024 10:36 Son Güncelleme: 10.5.2024 10:45

Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen trafik kazasında, yaklaşık 10 metreden ağaçlık alana uçan otomobilde, kazadan bir gün sonra vefat eden Yunus Emre Savaş'ın ardından, araçta bulunan genç futbolculardan Bayram Gaymaz'da hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde 29 Nisan 2024 günü meydana gelen trafik kazasında, Enes T.T. yönetimindeki otomobil, Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halindeyken bir su birikintisine girince kontrolden çıktı. Yaklaşık on metre yükseklikten ağaçlık alana uçan araç, korkunç bir manzara oluşturdu.

Çevre sakinlerinin ve ardından olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisindeki kişiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan ve Darıcaspor'da forma giyen Yunus Emre Savaş, kazadan bir gün sonra yaşamını yitirirken, 11 gündür yaşam mücadelesi veren Bayram Gaymaz'da gece geç saatlerde hayatını kaybetti.

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Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti
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