Feci kazada polis memuru hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Hacılar Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü S.Ö. (27) ile yolculardan H.C.U. (27) ve Muhammed Şirin Yazıcı (30) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Muhammed Şirin Yazıcı, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı