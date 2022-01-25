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Giriş Tarihi: 25.1.2022 23:12 Son Güncelleme: 25.1.2022 23:52

Feci kazada sürücü yanarak hayatını kaybetti

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Feci kazada sürücü yanarak hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus İlçesinde meydana gelen kazada tır sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Olay Tarsus-Gaziantep Otoyolu Yenice kavşaklarda meydana geldi. Veli Ş. idaresindeki kamyon önce Mehmet Ç. idaresindeki pikaba yandan çarptı, çarpmanın etkisi ile orta şeritte duran kamyona daha sonra aynı güzergahtan gelen Tıra arkadan çarptı. Kaza anında çarpmanın etkisi ile alev alan Tırın şoförü Namık B. sıkıştığı yerden çıkamayınca alevlere yenik düştü. Olay yerine gelen polis soruşturma başlatırken itfaiye ise yoğun mücadele sonunda yangını söndürdü.

Feci sekilde hayatını kaybeden tır şoförünün cansız bedeni ise Tarsus Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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Feci kazada sürücü yanarak hayatını kaybetti
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