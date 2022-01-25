Feci kazada sürücü yanarak hayatını kaybetti

Olay Tarsus-Gaziantep Otoyolu Yenice kavşaklarda meydana geldi. Veli Ş. idaresindeki kamyon önce Mehmet Ç. idaresindeki pikaba yandan çarptı, çarpmanın etkisi ile orta şeritte duran kamyona daha sonra aynı güzergahtan gelen Tıra arkadan çarptı. Kaza anında çarpmanın etkisi ile alev alan Tırın şoförü Namık B. sıkıştığı yerden çıkamayınca alevlere yenik düştü. Olay yerine gelen polis soruşturma başlatırken itfaiye ise yoğun mücadele sonunda yangını söndürdü.

Feci sekilde hayatını kaybeden tır şoförünün cansız bedeni ise Tarsus Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.