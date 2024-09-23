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Giriş Tarihi: 23.9.2024 15:38 Son Güncelleme: 23.9.2024 16:00

Feci kazada yaşamını yitirdi

Bolu’da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan yolcu ise yaralandı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Feci kazada yaşamını yitirdi

Bolu'da kaza, sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Çiftçi yönetimindeki traktör rampadan aşağı inerken yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi ve Nezaket Çiftçi yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkışan 2 kişi kurtarılarak ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan Emre Çiftçi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nezaket Çiftçi'nin ise tedavisi devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrasında olay yerine gelen çekici ile devrilen traktör kaldırıldı ve çift taraflı trafiğe kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Feci kazada yaşamını yitirdi
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