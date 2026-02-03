Feci otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversiteli Pervin Çorlu’da toprağa verildi

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında bulunan Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya seyir halinde olan Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak devrildi. Feci kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren yolcular arasında Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Pervin Önal'ın da bulunduğu belirlendi. Genç öğrencinin cenazesi, yakınları tarafından Antalya'dan alınarak ailesinin yaşadığı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Pervin Önal için Çorlu Garaj Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene, Önal'ın babası H. Önal, 3 ağabeyi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının hakim olduğu cenaze töreninin ardından Pervin Önal, Önerler Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.