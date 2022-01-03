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Giriş Tarihi: 3.1.2022 11:52

Feci son! Kaldığı konteynerde yanarak can verdi

İHA
Feci son! Kaldığı konteynerde yanarak can verdi

Sivas’ın Gürün ilçesinde 92 yaşındaki vatandaş, yalnız yaşadığı konteynerde çıkan yangında yanarak öldü. Almalı’nın sobanın kovasını değiştirmek isterken düşmesi sonucu yangının başladığı tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Gürün ilçesine bağlı Yuva köyünde yaşandı. Köy sakinleri sabah saatlerinde, 92 yaşındaki Celal Almalı'nın tek başına yaşadığı konteynerden alevler yükseldiğini gördü. Köylüler kendi imkanları ile yangını söndürmeyi başardı. Ancak Almalı kurtarılamadı. Vücudunun bir kısmı da yanan Almalı'nın öldüğü anlaşıldı.

Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Almalı'nın kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldı. Almalı'nın sobanın kovasını değiştirmek isterken düşmesi sonucu yangının başladığı tahmin ediliyor.

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Feci son! Kaldığı konteynerde yanarak can verdi
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