Feci trafik kazası; 1 ölü 1 ağır yaralı

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, traktör sürücüsü İsmail Bostancı'nın olay yerinde hayatının kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince de traktör sıkışan B.B. (35) ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Bostancı'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.