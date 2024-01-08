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Giriş Tarihi: 8.1.2024 21:40 Son Güncelleme: 8.1.2024 21:49

Feci trafik kazası; 1 ölü 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında römorkunda odun yüklü traktör ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Feci trafik kazası; 1 ölü 1 ağır yaralı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde meydana gelen kazada, N.O. idaresindeki kamyon, banket üzerinde seyreden İsmail Bostancı'nın kullandığı traktöre çarptı. Römorkunda odun yüklü traktör, çarpmanın şiddetiyle şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, traktör sürücüsü İsmail Bostancı'nın olay yerinde hayatının kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince de traktör sıkışan B.B. (35) ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Bostancı'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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Feci trafik kazası; 1 ölü 1 ağır yaralı
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