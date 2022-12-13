FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı bugün mü, karar ne olur?

Yılın son FED faiz kararı için piyasalardaki kritik bekleyiş sürüyor. Dolar, kripto para, borsa ve altın gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren karar için gözler Aralık ayı toplantısına çevrildi. Para piyasası fiyatlamalarında FED'in faizlerdeki sert artışlarını bir nebze olsun yumuşatması ihtimali gözleniyor. Hal böyleyken ise "ABD Merkez Bankası toplantısı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Fed toplantı tarihi ve detaylar.
KASIM FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantısında da faizi 75 baz puan artırdı.
Reuters tarafından düzenlenen piyasa anketine katılan ekonomistler arasında, 2022 yılı içerisinde resesyon bekleyenlerin oranı %45'ten %65'e çıktı.
FED FAİZ KARARI SONRASI SİNYALİ VERDİ
Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Para politikasının sınırlayıcı etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak. Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var. Faiz artırım hızını yavaşlatmak için enflasyonun aşağı geldiğini görmemiz gerekmiyor.
Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Hala faiz artırımına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz, hala almamız gereken bir yol var. Toplantıda faiz artırımlarını yavaşlatma konusunu tartıştık. Elimizdeki araçları güçlü ancak nazik bir şekilde uygulamamız gerekli.
Faiz artırımlarına ara vermeyi, duraklamayı düşünmek için çok erken."
ARALIK FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bir sonraki FED faiz toplantısı 13 - 14 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Toplantı ardından Jerome Powell'ın açıklaması beklenecek.