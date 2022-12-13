Haberler Yaşam Haberleri FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı bugün mü, karar ne olur?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:16 Son Güncelleme: 13.12.2022 11:21

FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı bugün mü, karar ne olur?

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla beraber faiz arttırım politikasının devam edeceği de kesinleşmiş oldu. Bu kapsamda ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı bugün mü, karar ne olur?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. Küresel piyasalara yön verecek olan kritik toplantı bilindiği üzere Ekim ayında olmayacak. İşte Aralık ayı FED faiz toplantı takvimi ve merak edilen tüm bu detaylar.

FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı bugün mü, karar ne olur?

Yılın son FED faiz kararı için piyasalardaki kritik bekleyiş sürüyor. Dolar, kripto para, borsa ve altın gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren karar için gözler Aralık ayı toplantısına çevrildi. Para piyasası fiyatlamalarında FED'in faizlerdeki sert artışlarını bir nebze olsun yumuşatması ihtimali gözleniyor. Hal böyleyken ise "ABD Merkez Bankası toplantısı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Fed toplantı tarihi ve detaylar.

FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık ayı FED faiz toplantı tarihi ile faiz kararı ne olur, artar mı?

KASIM FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantısında da faizi 75 baz puan artırdı.

Reuters tarafından düzenlenen piyasa anketine katılan ekonomistler arasında, 2022 yılı içerisinde resesyon bekleyenlerin oranı %45'ten %65'e çıktı.

FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık ayı FED faiz toplantı tarihi ile faiz kararı ne olur, artar mı?

Yine ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin faizleri 75 baz puan artırarak %3.75-%4.00 aralığına yükselteceğini öngördü. 75 baz puan faiz artırımı bekleyen analistlerin oranının oldukça yüksek olduğu görüldü. Fed piyasa öngörüsü doğrultusunda Kasım faiz kararını verdi.

FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık ayı FED faiz toplantı tarihi ile faiz kararı ne olur, artar mı?

FED FAİZ KARARI SONRASI SİNYALİ VERDİ

Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık ayı FED faiz toplantı tarihi ile faiz kararı ne olur, artar mı?

Para politikasının sınırlayıcı etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak. Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var. Faiz artırım hızını yavaşlatmak için enflasyonun aşağı geldiğini görmemiz gerekmiyor.

Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Hala faiz artırımına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz, hala almamız gereken bir yol var. Toplantıda faiz artırımlarını yavaşlatma konusunu tartıştık. Elimizdeki araçları güçlü ancak nazik bir şekilde uygulamamız gerekli.

Faiz artırımlarına ara vermeyi, duraklamayı düşünmek için çok erken."

FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık ayı FED faiz toplantı tarihi ile faiz kararı ne olur, artar mı?

ARALIK FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki FED faiz toplantısı 13 - 14 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Toplantı ardından Jerome Powell'ın açıklaması beklenecek.

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FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı bugün mü, karar ne olur?
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