FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı bugün mü, karar ne olur?

Yılın son FED faiz kararı için piyasalardaki kritik bekleyiş sürüyor. Dolar, kripto para, borsa ve altın gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren karar için gözler Aralık ayı toplantısına çevrildi. Para piyasası fiyatlamalarında FED'in faizlerdeki sert artışlarını bir nebze olsun yumuşatması ihtimali gözleniyor. Hal böyleyken ise "ABD Merkez Bankası toplantısı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Fed toplantı tarihi ve detaylar.