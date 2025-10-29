FED FAİZ KARARI BELLİ OLDU! 2025 Ekim ayı ABD Merkez Bankası Fed faizi ne oldu, indirim geldi mi?

FED'in Ekim ayı toplantısı gerçekleşti ve finans dünyası gözünü bu kritik karara çevirdi. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki olumlu gelişmeler, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini artırmıştı. Analistler, FED'in bu ay faiz oranlarında aşağı yönlü bir adım atabileceğine dikkat çekiyordu. Peki, 2025 Ekim faiz kararı ne oldu?
EKİM AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Fed ekim ayı faiz kararını açıkladı. Piyasaların gözünü çevirdiği Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizinde 25 baz puan indirime giderek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti.
ABD-Çin ilişkilerindeki olası yumuşama ve FED'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair artan iyimserlik, küresel risk iştahını yükseltti. Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, FED'in 28-29 Ekim toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceği neredeyse kesinleşirken, bankanın aralık ayında da faizleri gevşetmeye devam edeceği öngörüleri güç kazandı.