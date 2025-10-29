FED FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Ekim ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED'in Ekim ayı toplantısı yaklaştı ve finans dünyası gözünü bu kritik karara çevirdi. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki olumlu gelişmeler, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini artırdı. Analistler, FED'in bu ay faiz oranlarında aşağı yönlü bir adım atabileceğine dikkat çekiyor. Peki, 2025 Ekim faiz kararı ne zaman ve hangi saatte açıklanacak, piyasalar neyi bekliyor? İşte tüm ayrıntılar…
EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
ABD Merkez Bankası (FED), Ekim 2025 toplantısını 28-29 tarihlerinde gerçekleştirecek. FOMC toplantısı sonrasında kritik faiz kararı 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
Faiz kararının açıklanmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell, ekonomik görünüm ve para politikasıyla ilgili değerlendirmelerini paylaşacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.
ABD-Çin ilişkilerindeki olası yumuşama ve FED'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair artan iyimserlik, küresel risk iştahını yükseltti. Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, FED'in 28-29 Ekim toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceği neredeyse kesinleşirken, bankanın aralık ayında da faizleri gevşetmeye devam edeceği öngörüleri güç kazandı.