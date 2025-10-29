FED FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Ekim ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED'in Ekim ayı toplantısı yaklaştı ve finans dünyası gözünü bu kritik karara çevirdi. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki olumlu gelişmeler, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini artırdı. Analistler, FED'in bu ay faiz oranlarında aşağı yönlü bir adım atabileceğine dikkat çekiyor. Peki, 2025 Ekim faiz kararı ne zaman ve hangi saatte açıklanacak, piyasalar neyi bekliyor? İşte tüm ayrıntılar…