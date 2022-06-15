FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Özellikle altın fiyatları konusunda etkili olan ABD Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Bu noktada "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Ay bazlı olarak açıklanan kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Peki, FED faiz kararı ne olur? 2022 Haziran ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı.
2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak. Kararın yarın açıklanması bekleniyor!
FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak.
İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.
Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak.
Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz.
Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını artırması büyük olasılık.
ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz. Ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor."
FED FAİZ KARARI 2022 TOPLANTI TARİHLERİ
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı