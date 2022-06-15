FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Özellikle altın fiyatları konusunda etkili olan ABD Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Bu noktada "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Ay bazlı olarak açıklanan kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Peki, FED faiz kararı ne olur? 2022 Haziran ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…