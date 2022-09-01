FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı eylül kararı ne olur, faiz yükselir mi?

FED faiz toplantısı eylül ayı için sürekli aratılıyor. ABD Merkez Bankası, ağustos ayında faiz toplantısı yapmadı. Bu ay ise FED faiz kararı verilecek ve birçok sektörde fiyatların değişmesine sebep olacak. Vatandaşlar da FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED faiz kararı ne olur sorularını yöneltiyor. Peki, eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar!