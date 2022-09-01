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Giriş Tarihi: 1.9.2022 15:43

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı eylül kararı ne olur, faiz yükselir mi?

Eylül 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunu özellikle altın, kripto para ve döviz yatırımcıları tarafından soruluyor. Dünyada oluşan küresel ekonomik kriz sonrası birçok ülke farklı yönde enflasyonla mücadeleye gidiyor. Jerome Powell önderliğinde FED ise faizlerini arttırma kararı alıyor. Bu kararlar dünya genelinde altın ve kripto paralarda dalgalanmaya sebep oluyor. En son temmuz FED faiz kararı verildi. Peki, Eylül FED faiz toplantısı var mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar!

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı eylül kararı ne olur, faiz yükselir mi?

FED faiz toplantısı eylül ayı için sürekli aratılıyor. ABD Merkez Bankası, ağustos ayında faiz toplantısı yapmadı. Bu ay ise FED faiz kararı verilecek ve birçok sektörde fiyatların değişmesine sebep olacak. Vatandaşlar da FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED faiz kararı ne olur sorularını yöneltiyor. Peki, eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

Sıradaki FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ayından bu yana faiz artırımı konusunda istikrarını sürdüren ABD Merkez Bankası'nın sıradaki toplantıda da artırıma gitmesi bekleniyor.

ABD enflasyon verisi yükselirken artırımın devamlılığı piyasa yatırımcıları tarafından öngörülüyor. 50 puanlık artırım daha yüksek bir ihtimalde bulunurken 75 puan artırım da gelebilir.

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ ARTIŞ GÖSTERDİ

FED'in Temmuz 2022 dönemine dair faiz kararı resmen açıklandı. Buna göre FED üyelerinin iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantıdan piyasaların beklentisi doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. Bu karar ile beraber FED faizleri 2,25 – 2,50 aralığına yükseltti.

Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı yapan FED'in Haziran toplantısından da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmıştı. Son olarak FED tarafından Temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı verilerek 2022 yılındaki faiz artırımı periyoduna devam edilmiş oldu.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı eylül kararı ne olur, faiz yükselir mi?
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