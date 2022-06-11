FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? FED haziran ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak 2022?

FED faiz kararına az bir süre kaldı. Mayıs ayındaki 50 puanlık baz artışı sonucu bu ay faiz artırımı konusunda karışık beklentiler mevcut. Vatandaşlar da FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. Yapılan açıklamalarla birlikte esnekliğe gidileceği gözüküyor. Bu da faiz artırma ihtimalini bir az da azaltıyor. Faiz arttırılması, altın fiyatlarının yükselmesiyle aynı anlama geliyor. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanacak. Peki, FED haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…