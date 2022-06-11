Haberler Yaşam Haberleri FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? FED haziran ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak 2022?
Giriş Tarihi: 11.6.2022 14:42

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? FED haziran ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak 2022?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? FED haziran ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak 2022?

FED toplantısı yakında yapılacak. Bütün gözler FED toplantısına çevrilmiş durumda. Dünyada ekonomiyi derinden etkileyen, aldığı kararlarla petrol ve altın fiyatlarını etkiliyor. Bu sebepler FED faiz kararı ne zaman, hangi gün soruları sürekli aratılmakta. Mayıs ayında faiz yükseltmeye gidildi. Böylece para politika faizleri 0,50'ye yükselmiş oldu. Haziran ayında yapılacak toplantıdan sonra FED faiz kararı ne olur sorusu çok sorulacak. 41 yılın en büyük enflasyon rakamları açıklandığı düşünüldüğünde FED faiz kararı ne olur cevabı daha net oluşuyor. Peki, FED haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

FED faiz kararına az bir süre kaldı. Mayıs ayındaki 50 puanlık baz artışı sonucu bu ay faiz artırımı konusunda karışık beklentiler mevcut. Vatandaşlar da FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. Yapılan açıklamalarla birlikte esnekliğe gidileceği gözüküyor. Bu da faiz artırma ihtimalini bir az da azaltıyor. Faiz arttırılması, altın fiyatlarının yükselmesiyle aynı anlama geliyor. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanacak. Peki, FED haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak.

İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak.

Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz.

Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını artırması büyük olasılık.

ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz. Ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor."

FED FAİZ KARARI 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? FED haziran ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak 2022?
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