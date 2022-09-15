FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? 2022 Eylül ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı küresel piyasaların odağında!

FED faiz kararı için küresel piyasalardaki meraklı bekleyiş sürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi enflasyondaki kriz sürerken Federal Rezerv Bankası'nın faizlerde arttırım politikasını sürdürmesi bekleniyor. Bu noktada ise "Eylül 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte FED faiz kararı ile ilgili beklentiler ve toplantı tarihi gibi tüm detaylar...
FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yılın belli dönemlerinde toplantı yapan ABD Merkez Bankası (FED) genellikle ayın sonuna doğru toplantısını gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı yapan Federal Reserve en son Temmuz ayında toplandı. Sırada toplantı için sayılı günler kaldı.
İşte, detaylar…
EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Sene başından bu yana faiz artırımı olacağı yönünde sinyaller veren Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz ay katıldığı sempozyumda artırımın gelecek oranlara göre gerçekleşeceğini açıklamıştı.
25-75 puan arasında artırım yapan ABD Merkez Bankası'nın bu ay da 75 puan artırıma gideceği öngörülüyor.
Jackson Hole Toplantısında konuşan Powell şunları kaydetmişti:
"Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur"
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ ARTIŞ GÖSTERDİ
FED'in Temmuz 2022 dönemine dair faiz kararı resmen açıklandı. Buna göre FED üyelerinin iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantıdan piyasaların beklentisi doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. Bu karar ile beraber FED faizleri 2,25 – 2,50 aralığına yükseltti.
Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı yapan FED'in Haziran toplantısından da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmıştı. Son olarak FED tarafından Temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı verilerek 2022 yılındaki faiz artırımı periyoduna devam edilmiş oldu.