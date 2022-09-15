FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? 2022 Eylül ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı küresel piyasaların odağında!

FED faiz kararı için küresel piyasalardaki meraklı bekleyiş sürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi enflasyondaki kriz sürerken Federal Rezerv Bankası'nın faizlerde arttırım politikasını sürdürmesi bekleniyor. Bu noktada ise "Eylül 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte FED faiz kararı ile ilgili beklentiler ve toplantı tarihi gibi tüm detaylar...