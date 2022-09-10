FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Powell’dan artış sinyali: Eylül FED faiz kararı toplantı tarihi ne zaman, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı açıklamasına kısa bir süre kala konuyla ilgili beklentiler de ortaya çıkmaya başladı. ABD Merkez Bankası bir süredir faizlerde artış politikasını sürdürüyor. Son olarak da bu yöndeki açıklamalarla Powell Eylül'deki artış için yeşil ışık yaktı. Piyasalarda yüksek ihtimalle 75 baz puanlık artışın olacağı öngörülüyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte beklentiler ve tüm detaylar.