Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, son karar ne olmuştu? 2025 Ekim ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi

Çoğu katılımcı, yılın geri kalanında politikanın daha da gevşetilmesinin muhtemelen uygun olacağını değerlendirdi, ancak zamanlama ve hız konusu bölünmüş bir Federal Açık Piyasa Komitesi'nde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı katılımcılar, parasal politikanın özellikle kısıtlayıcı olmayabileceğini ve bu durumun daha fazla faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. "Birkaç katılımcı" politika faizinin sabit tutulmasının "yararını" savunurken, spektrumun diğer ucundaki "bir" katılımcı yarım puanlık daha büyük bir indirimi savundu.

Yeni projeksiyonlar, 19 katılımcı arasında neredeyse eşit bir bölünme olduğunu gösterdi; dokuzu bu yıl iki indirim daha öngörürken, kalan dokuzu yalnızca bir veya daha fazla indirim öngörmedi. Fed Başkanı Jerome Powell, politikanın "açık şekilde kısıtlayıcı bir seviyede" kaldığını, ancak faiz oranlarındaki daha fazla düşüş konusunda taahhütte bulunmaktan kaçındığını söyledi.