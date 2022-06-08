FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı için kritik açıklama!

Haziran ayıyla beraber küresel piyasalar FED faiz kararı toplantısı için bekleyişe geçti. Kripto paradan petrol piyasasına kadar birçok piyasada konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken konuyla ilgili olarak "Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Faizlerde arttırım sinyalleri geçtiğimiz ay sonunda Christopher Waller'dan gelmişti. Bu ayki toplantının ardından birçok piyasada hareketlilik yaşanması bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? İşte detaylar...

FED faiz kararı için nefesler tutuldu. Küresel bazda birçok piyasayı yakından ilgilendiren karar, her zaman olduğu gibi gerçekleşen toplantının ardından Powell tarafından açıklanacak. Son olarak Fed üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada bu ayki toplantı için 50 baz puanlık arttırım sinyali vermiş bu açıklama dahi piyasalarda hareketliliğe neden olmuştu. Bu kapsamda "Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte FED faiz kararı ile ilgili beklentiler ve detaylar...