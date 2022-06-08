FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı için kritik açıklama!

FED faiz kararı için nefesler tutuldu. Küresel bazda birçok piyasayı yakından ilgilendiren karar, her zaman olduğu gibi gerçekleşen toplantının ardından Powell tarafından açıklanacak. Son olarak Fed üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada bu ayki toplantı için 50 baz puanlık arttırım sinyali vermiş bu açıklama dahi piyasalarda hareketliliğe neden olmuştu. Bu kapsamda "Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte FED faiz kararı ile ilgili beklentiler ve detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED'in ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.
İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti.
Son olarak üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı.
2022 Haziran Fed toplantısı ise 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak
FED FAİZ ARTTIRIMI MESAJINI VERDİ!
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.
Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.
Bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğuna dikkat çeken Powell, şunları söyledi:
"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz." Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki karantinalar gibi ABD dışındaki gelişmelerin de ekonomide belirsizliğe neden olduğuna işaret eden Powell, bunların büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı yönlü baskılayabileceğini söyledi. Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan arttırmıştı.