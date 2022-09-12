Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Eylül ayı FED faiz kararı ne olur, faiz artırımı olur mu, FED toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı Eylül 2022 için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz ay toplanmayan ABD Merkez Bankası kararı için bu aya odaklandı. Eylül ayı FED toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Jerome Powell, sene başından bu yana faiz artırımı geleceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Ekonomi ilgilileri FED faiz kararı ne olur, artırım olur mu sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, yanıtlar…

FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yılın belli dönemlerinde toplantı yapan ABD Merkez Bankası (FED) genellikle ayın sonuna doğru toplantısını gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı yapan Federal Reserve en son Temmuz ayında toplandı. Sırada toplantı için sayılı günler kaldı.

İşte, detaylar…