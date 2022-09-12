Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Eylül ayı FED faiz kararı ne olur, faiz artırımı olur mu, FED toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı Eylül 2022 için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz ay toplanmayan ABD Merkez Bankası kararı için bu aya odaklandı. Eylül ayı FED toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Jerome Powell, sene başından bu yana faiz artırımı geleceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Ekonomi ilgilileri FED faiz kararı ne olur, artırım olur mu sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, yanıtlar…
FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yılın belli dönemlerinde toplantı yapan ABD Merkez Bankası (FED) genellikle ayın sonuna doğru toplantısını gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı yapan Federal Reserve en son Temmuz ayında toplandı. Sırada toplantı için sayılı günler kaldı.
İşte, detaylar…
EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül FED toplantısı 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Faiz kararı Türkiye'de 22 Eylül günü saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.
EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Sene başından bu yana faiz artırımı olacağı yönünde sinyaller veren Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz ay katıldığı sempozyumda artırımın gelecek oranlara göre gerçekleşeceğini açıklamıştı.
25-75 puan arasında artırım yapan ABD Merkez Bankası'nın bu ay da 75 puan artırıma gideceği öngörülüyor.
Jackson Hole Toplantısında konuşan Powell şunları kaydetmişti:
"Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur"
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ ARTIŞ GÖSTERDİ
FED'in Temmuz 2022 dönemine dair faiz kararı resmen açıklandı. Buna göre FED üyelerinin iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantıdan piyasaların beklentisi doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. Bu karar ile beraber FED faizleri 2,25 – 2,50 aralığına yükseltti.
Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı yapan FED'in Haziran toplantısından da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmıştı. Son olarak FED tarafından Temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı verilerek 2022 yılındaki faiz artırımı periyoduna devam edilmiş oldu.