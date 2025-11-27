FED TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Aralık FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta belli olacak?

ABD Merkez Bankası (FED), küresel ekonominin yönünü belirleyen kararlarıyla tüm dünyanın odak noktası olmaya devam ediyor. Yılın son toplantısı olan Aralık FOMC kararı, hem ABD'de hem de diğer ülkelerde yatırımcıların ve finans çevrelerinin alacağı kararları doğrudan etkileyecek. Toplantı takvimi ve piyasaların politika faizi beklentileri şöyle:
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz kararlarını genellikle iki gün süren toplantılarının ardından, ikinci günün akşamında duyurur. Aralık ayı FOMC toplantı ve karar takvimi şöyledir:
FOMC Toplantı Tarihleri: 9-10 Aralık 2025
Faiz Kararı Açıklanma Tarihi: 10 Aralık 2025
Faiz Kararı Açıklanma Saati: Karar, Türkiye saati ile 21.00'de açıklanması bekleniyor.
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemeyi sürdürüyor. ABD ekonomisinde resesyon riski bulunmasa da mevcut kırılganlıklar ülkede faiz indirimi ihtimalini artırıyor.
Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişelerinin yarattığı satış baskısı da yerini yükselişlere bırakırken, küresel hisse senedi piyasaları kasımdaki kayıplarını telafi etmeye yaklaştı.
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için güçlü adaylar arasında anılması da faiz indirimi beklentilerini destekledi. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.