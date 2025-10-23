FED TOPLANTISI BEKLENİYOR! 2025 Ekim ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti nedir?

2025 yılının Ekim ayında da dünyada ekonomik gündem yoğun. Özellikle ABD'de Merkez Bankası Fed'in faiz politikasının yönü uluslararası finans piyasaları için kritik bir dönemeç. Bu bağlamda, Ekim′deki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalar ne bekliyor? İşte, faiz beklentisi:
Fed'in Ekim ayında yapılacak toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Kararın 29 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor. Piyasalarda bu tarih işaret edilmiş durumda.
Tutanaklara göre, çoğu katılımcı istihdamdaki aşağı yönlü risklerin arttığını değerlendirerek federal fon oranının daha nötr bir seviyeye çekilmesinin uygun olduğunu gözlemledi. Aynı zamanda, katılımcıların çoğunluğu, enflasyon okumalarının yüzde 2'den uzaklaşması ve tarifelerin etkilerine ilişkin belirsizliklere işaret ederek enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri vurguladı.
Çoğu katılımcı, yılın geri kalanında politikanın daha da gevşetilmesinin muhtemelen uygun olacağını değerlendirdi, ancak zamanlama ve hız konusu bölünmüş bir Federal Açık Piyasa Komitesi'nde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı katılımcılar, parasal politikanın özellikle kısıtlayıcı olmayabileceğini ve bu durumun daha fazla faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. "Birkaç katılımcı" politika faizinin sabit tutulmasının "yararını" savunurken, spektrumun diğer ucundaki "bir" katılımcı yarım puanlık daha büyük bir indirimi savundu.
Yeni projeksiyonlar, 19 katılımcı arasında neredeyse eşit bir bölünme olduğunu gösterdi; dokuzu bu yıl iki indirim daha öngörürken, kalan dokuzu yalnızca bir veya daha fazla indirim öngörmedi. Fed Başkanı Jerome Powell, politikanın "açık şekilde kısıtlayıcı bir seviyede" kaldığını, ancak faiz oranlarındaki daha fazla düşüş konusunda taahhütte bulunmaktan kaçındığını söyledi.