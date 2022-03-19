Fedai’nin böylesi!

4 yıl önce yavruyken sahiplendiği ve “Fedai” ismini verdiği kazla arasında özel bir bağ oluşan Cevat Bostancı, evde ve dışarıda can yoldaşını yanından ayırmıyor
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yaşayan Cevat Bostancı, günün büyük bir bölümünü yavruyken sahiplendiği "Fedai" isimli kazıyla geçiriyor. Çiftçilik yapan Cevat Bostancı (48) ile kazlarından birinin 4 yıl önce dünyaya gelen yavrusu arasında özel bir bağ oluştu. "Fedai" ismini verdiği kaza özel ilgi gösteren Bostancı, sürekli peşinden gelen kazı yanından ayırmamaya başladı. Bostancı, zaman zaman evin içine aldığı, ilçe merkezine, alışverişe veya kahvehaneye gittiğinde yanında götürdüğü Fedai ile köyde birlikte gezintiye de çıkıyor.
'TEK MUHATABI BENİM'
Bostancı, 3 kazı daha bulunduğunu ama diğerlerinin Fedai gibi olmadığını anlattı. Fedai'nin ailede kendisinin dışında kimseye yakınlık göstermediğini aktaran Bostancı, "Çarşı pazara benimle gidiyor. Ailemizde tek bana yakın, diğerlerine kızıyor. 4 çocuğum var. Çocuklarım bu kazı istemiyor çünkü hepsini ısırıyor, beni kıskanıyor. Tek muhatabı var, o da benim" ifadelerini kullandı.