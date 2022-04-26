Fedakar anne çocukları için ölümüne atladı

Ankara'nın Mamak ilçesi Yenibayındır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde meydana gelen olayda alkollü olduğu tespit edilen Murat Ü. aracıyla Esra Yavuz'a çarptı. Bu sırada Esra Yavuz'un eşi Uğur Yavuz Murat Ü. ile konuşmak için araçtan indiği sırada Murat Ü.'nün arabasında alkol şişelerini görerek bu şekilde araç kullanarak eşiyle birlikte 3 ve 6 yaşında iki çocuğunun hayatını tehlikeye attığını söyledi.

ÇOCUKLARI EZMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada Yavuz, Murat Ü'ye kaza tutanağı tutmaları gerektiğini belirtmesi üzerine Murat Ü., bölgede dolmuş şoförlüğü yaptığını, herkesin kendisini tanıdığını ve herhangi bir evraka imza atmayacağını söyledi.

Murat Ü, Yavuz'un polis çağıracağını söylemesi üzerine iterek düşmesine neden oldu. Daha sonra aracıyla Yavuz'un ayakları üzerinden geçen Murat Ü., bu esnada kendisini engellemeye çalışan Hatun Gülşen'e de çarparak uzaklaştı. Kısa süre sonra yeniden olay yerine gelen Murat Ü, bu kez Esra Yavuz ve iki çocuğunun üzerine araç sürdü. Çocuklarını yolun kenarına iterek ezilmelerini önleyen Yavuz, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen bu anlar, tanık beyanlarına da yansıdı.

TUTUKLANDI

Fedakar anne Esra Yavuz'a çocuklarını kurtarmak için aracın önüne atlaması sonunda kırık ve ezilmelerin olduğu bacağına platin takılırken uzun süre iş göremez raporu verildi.

Olay yerinden kaçan Murat Ü, polisin takibi sonucu gözaltına alındı. Savcılıktaki ifade işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Ü,'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.